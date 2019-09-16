Глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что в Украине могут готовить «дестабилизацию ситуации».
«Я не хочу употреблять слово переворот, но дестабилизация ситуации – да»,- заявил он в интервью ВВС.
Так Богдан прокомментировал слова депутата от «Слуги народа» Елизаветы Богуцкой о якобы «перевороте», который готовит предыдущий президент Петр Порошенко.
Во время первого заседания Верховной Рады 9 созыва журналисты сфотографировали сообщение, которое Богуцкая писала знакомой. Она утверждала, что «на декабрь Петя готовит путч».
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