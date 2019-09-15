Об этом сообщил CBS News.

Местные власти отметили, что в некоторых населенных пунктах зарегистрировали наибольшее количество осадков в истории. Из-за ливня закрыли аэропорты в Альмерии и Мурсии, а также приостановили работу междугороднего железнодорожного сообщения и школ.

Спасателям удалось эвакуировать около 3,5 тысяч человек после начала наводнения, пишет BBC.

Тысячи полицейских, пожарных и военных были вовлечены в спасательные операции. Также они использовали лодки и вертолеты.