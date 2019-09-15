Об этом сообщил CBS News.
Местные власти отметили, что в некоторых населенных пунктах зарегистрировали наибольшее количество осадков в истории. Из-за ливня закрыли аэропорты в Альмерии и Мурсии, а также приостановили работу междугороднего железнодорожного сообщения и школ.
Спасателям удалось эвакуировать около 3,5 тысяч человек после начала наводнения, пишет BBC.
Тысячи полицейских, пожарных и военных были вовлечены в спасательные операции. Также они использовали лодки и вертолеты.
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