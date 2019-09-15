В США завершилось обучение и подготовка 32 моряков Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, которые будут служить на катерах класса Island.
Об этом сообщило Посольство Украины в США.
«32 украинских моряка закончили подготовку в США для службы на катерах класса Island — Славянск и Старобельск. Прекрасный пример стратегического партнерства Украины и США.
Теперь корабли вместе с экипажами готовы увеличить силы ВМС Украины на защите морской безопасности», — сообщили в посольстве.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время