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В США завершилось обучение и подготовка 32 моряков Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, которые будут служить на катерах класса Island.

Об этом сообщило Посольство Украины в США.

«32 украинских моряка закончили подготовку в США для службы на катерах класса Island — Славянск и Старобельск. Прекрасный пример стратегического партнерства Украины и США.

Теперь корабли вместе с экипажами готовы увеличить силы ВМС Украины на защите морской безопасности», — сообщили в посольстве.
ForUm

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