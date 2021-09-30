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Служба безопасности Украины разоблачила деятельность международной преступной группировки в Николаевской области, «вербоваших» украинских моряков, которых потом заставляли работать на кораблях, доставлявших нелегалов из Средней Азии в страны ЕС, сообщает пресс-центр СБУ.

По оперативным данным, схему организовал гражданин Украины и его сообщник из Турецкой республики.

«Жертвами» злоумышленников в основном были жители южных областей, которые имели проблемы с разрешительными документами моряка. Им обещали высокооплачиваемую работу на судах дальнего плавания за рубежом. Для подтверждения надежности «компании» сразу после «достижения договоренностей» морякам платили $ 3 тыс. аванса.

Впрочем, как оказывалось потом, местом работы этих моряков становились суда, которые «специализировались» на переправке нелегальных мигрантов из стран Средней Азии в ЕС.

За такие преступления в странах Евросоюза предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы. И часть украинских моряков вместо больших заработков получила большие сроки заключения.

По данным следствия, сеть «вербовщиков», которые подыскивали моряков, насчитывала не менее 6 человек.

Организатор-иностранец за одно завербованное лицо платил своему украинскому «партнеру» $7 тыс. Из них $3 тыс. - аванс моряку, а остальные распределялась между организатором-гражданином Украины и «вербовщиками».

На счету группировки - пять «партий» украинцев за границу. Среди них по меньшей мере 5 человек арестованы в странах Евросоюза.

Оперативники спецподразделения СБУ в Николаевской области остановили двух завербованных лиц непосредственно перед отправкой за границу в помещении Николаевского международного аэропорта после прохождения пограничного контроля.

Сейчас один из организаторов и его сообщник-вербовщик задержаны и извещены о подозрении по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины.
ForUm

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