Киберспециалисты СБУ завершили передачу Государственного реестра документов моряков в Министерство инфраструктуры Украины. Они вернули его из-под контроля третьих лиц, которые использовали этот ресурс для коррупционных схем, сообщил пресс-центр ведомства.

«Сейчас идет работа по восстановлению соответствующих сервисов и вскоре «Электронный кабинет моряка» будет работать в полном объеме», - заявил начальник управления Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк.

«Двум агентам, посредникам агентств, которые занимались наймом моряков, сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды для дальнейшей передачи должностным лицам Инспекции по подготовке и дипломированию моряков. Сейчас решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности других причастных лиц», - подчеркнул он.

По словам киберспециалиста, СБУ не просто передала в Мининфраструктуры реестр моряков, но и помогает восстановить работу всех функций соответствующих сервисов.

«Таким образом, СБУ сделала все, чтобы исключить коррупцию при получении разрешительных документов моряков. То есть, людям не надо будет давать по $ 3-8 тыс. взятки, как это было раньше. Очень надеюсь, что передача реестра в Министерство сделает невозможным любые схемы в будущем», - резюмировал Витюк.

Напомним, на прошлой неделе СБУ разоблачила и заблокировала масштабную преступную схему оформления разрешительных документов моряков. Фактически государственный реестр находился во владении сторонних частных лиц. Это позволяло злоумышленникам незаконно оформлять разрешительные документы для моряков и получать до $ 150 млн неправомерной выгоды ежегодно.

Разоблачение преступной схемы оформления документов моряков и возвращения реестра в управление государства проводилось киберспециалистами Службы безопасности Украины в сотрудничестве с Министерством инфраструктуры, Министерством цифровой трансформации, а также при содействии Исполнительного комитета Национального совета реформ.