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Экс-министр иностранных дел Павел Климкин раскрыл суть формулы Штайнмайера для урегулирования ситуации на Донбассе.

«Сейчас в оккупированном Донбассе есть оккупационная администрация. По определению — никакого статуса, кроме оккупационной, у нее не может быть. Ни нормального, ни специального, ни особенного — никакого. Ноль. Что нужно для того, чтобы там появились люди, с которыми мы будем разговаривать? Сначала — это безопасность, что там происходит. А потом должна быть какая-то нормальная кампания — выборы. Не идеальные, но свободные и честные», — сказал он в эфире программы Шустер LIVE.

По словам Климкина, только после нормальных выборов можно получить элементы особого статуса и самоуправления.

Экс-глава МИД Украины также предостерег о том, что цель России — легитимизация действующих боевиков.

«Поэтому она хочет особый статус без любых условий, в результате фейковых выборов. Мы говорим: сначала реальные выборы, с нами, с доступом СМИ, политических партий. Конечно, там должны принимать участие временно перемещенные лица — это их земля также. Реальные выборы — это будет организовано, как президент Зеленский сказал — после выведения войск. А потом тогда элементы особого статуса», — резюмировал Климкин.

Позже он добавил, что формулу Штайнмайера до конца не понимает даже сам президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.
ForUm

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