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В коммунальном предприятии «Киевавтодормост» опровергают информацию о повреждении лобового стекла автомобиля Toyota Land Сruiser в результате обвала моста по ул. Богатырской в Оболонском районе Киева.

Конструкция путепровода является сплошной и не имеет признаков обвала, утверждают в коммунальном предприятии.

«Сегодня (13 сентября, - ред.) в СМИ появилась информация, что в Киеве обвалился очередной мост, и подтверждением этому является заявление владелицы авто об изуродованном лобовом стекле в результате обвала части моста. На своей странице в Facebook госпожа, авто которого пострадало, выставила видео- и фотоподтверждение», - говорится в сообщении.

В результате эта новость разошлась по СМИ.

«Первым дал korrespondent.net. Мы обратились к главному редактору сайта, чтобы опровергнуть факт того, что лобовое стекло машины было повреждено в результате обрушения моста. Впрочем, в ответ полная тишина. Сейчас эта информация размещена на многих интернет-ресурсах», - отметили в пресс-службе.

В «Киевавтодормост» заявили, что по итогам выезда на место происшествия лобовое стекло машины было повреждено не в результате обрушения моста, ведь его конструкция является сплошной и не имеет признаков обвала даже минимальных.

«На видео четко видно, что предмет упал с моста, а не из-под моста. Камень мог лежать на мосту, его мог бросить прохожий и т.д. Приглашаем СМИ посетить лично городов и убедиться в том, что элемент, который повредил машину, не является элементом конструкции моста. Конечно, если в СМИ есть желание отреагировать на негатив, а не его размножать!» - призвали в КП.
ForUm

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