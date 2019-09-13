Сегодня, 13 сентября, в Закарпатскую областную больницу в Мукачево поступило 7 детей с предварительным диагнозом отравление. Все они ученики СШ №10, 6 класса, сообщает Mukachevo.net.

Сейчас следственно-оперативная группа выясняет детали инцидента. По неподтвержденной информации, дети распылили неизвестный газ в школе, вероятно из баллончика.

Правоохранители рассказывают, что дети услышали резкий запах во время перерыва.

В больнице сообщили, что 3 детей теряли сознание, пока они находятся в реанимационном отделении, им уже лучше. Другие дети находятся в инфекционном отделении. Их состояние средней тяжести. Все дети в сознании.