Зґвалтування і пограбування 46–річної жінки на Закарпатті: Суд визнав винними чотирьох неповнолітніх підлітків

У Закарпатській області суд покарав чотирьох неповнолітніх підлітків, які зґвалтували та пограбували 46-річну жінку в Мукачеві.

Як повідомляє Закарпатська обласна прокуратура, вину підлітків довели у суді.

За даними прокуратури, 46-річна жінка, яка поверталася додому близько опівночі, стала жертвою групи підлітків.

Під виглядом допомоги з таксі її заманили у безлюдне місце, де пограбували (відібрали прикраси та кошти), а потім зґвалтували.

Підлітків затримали 23 липня 2025 року, а у вересні справу направили до суду.

Суд призначив двом обвинуваченим покарання у вигляді семи років і одного місяця позбавлення волі кожному.

Зазначається, що третьому підсудному, який уже мав судимість, призначено сім років і два місяці ув’язнення.

Оскільки четвертий спільник не досяг віку кримінальної відповідальності, уточнили у прокуратурі, то матеріали щодо нього передано до суду, щоб розв’язати питання його поміщення до спеціалізованого закладу.

Вину підлітків доведено за фактом зґвалтування, вчиненому групою осіб, та грабежу, поєднаному із насильством, учиненому повторно, в умовах воєнного стану та за попередньою змовою групи осіб (ч. 3 ст. 152, ч. 4 ст. 186 чинного Кримінального кодексу України).

За перебіг досудового розслідування відповідали слідчі Мукачівського РУП, тоді як нагляд і процесуальне керівництво здійснювали прокурори Мукачівської окружної прокуратури.