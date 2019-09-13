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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что Россия и Украина могут провести новый обмен удерживаемыми лицами, но предупредил, что подготовка потребует много работы и времени.

«Это требует начала нового процесса, обмена мнениями, очень, очень кропотливой и, наверняка, растянутой по времени работы», - заявил представитель Кремля журналистам, передает ТАСС.

По его словам, «никто априори возможность и целесообразность такого процесса не исключает». «Поэтому это вопрос тех же самых двусторонних контактов», - отметил Песков.

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу заявил, что Киев готовит списки для проведения нового этапа обмена удерживаемыми лицами с РФ.

Напомним, 7 сентября между Украиной и Россией состоялся масштабный обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35».

Россия выдала Украине 24 моряков, захваченных в ноябре 2018 близ Керчи и 11 политзаключенных, в числе которых Роман Сущенко, Олег Сенцов, Павел Гриб, Эдем Бекиров и Александр Кольченко.

В рамках обмена Украина выдала России 35 человек.

 
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