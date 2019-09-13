Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады рекомендовал парламенту принять решение о лишении сопредседателя фракции «Европейская солидарность» Ирины Геращенко права принимать участие в работе пяти пленарных заседаний. За это решение проголосовали шесть членов комитета - депутаты от фракции «Слуга народа». Пять членов комитета проголосовали против, сообщает УНИАН.



Сама Геращенко не пришла на заседание комитета.

Представители фракции «ЕС» заявляли, что она не получила письмо-обращение председателя фракции «Слуга народа» Давида Арахамия о необходимости рассмотрения вопроса на комитете из-за высказываний Геращенко в адрес членов фракции.

Комментируя принятое решение, народный депутат Украины от фракции «ЕС», член комитета Олег Синютка заявил: «Вы продемонстрировали политическую расправу, совершенно не имея оснований».

По его словам, депутаты от фракции «Слуга народа» показали, что «идентифицируют себя с теми людьми, которые в 2014 году захватили Крым, и таким образом начали агрессию».

Синютка отметил, что это решение не соответствует юридическим нормам, а в политическом плане сделано все, чтобы изъять из сессионного зала руководителя оппозиционной фракции. «Конечно, вы забили большой гвоздь в будущую слаженную работу этого парламента», - подчеркнул он.

Согласно законодательству, теперь парламент 226 голосами в сессионном зале должен поддержать решение, которое рекомендовано профильным комитетом.

Напомним, 10 сентября в Верховной Раде возник спор с участием председателя парламента Дмитрия Разумкова, сопредседателя фракции «ЕС» Ирины Геращенко и депутатов от этой фракции. При рассмотрении законопроекта о внесении изменений в Регламент ВР Геращенко обвинила партию «Слуга народа» в «захвате» парламента.

По ее словам, 5 лет назад «зеленые человечки захватили Крым, сейчас зеленые человечки захватывают парламент».

Разумков прервал Геращенко и отметил, что не стоит сравнивать депутатов с тем, что происходило в 2014 году, и отметил, что это недопустимо. В ответ депутаты, по крайней мере, от «Слуги народа», стали громко аплодировать и не прекращали это делать, пока Геращенко стояла за трибуной.

В ответ на это депутаты от «ЕС» подошли к трибуне, окружили ее и экс-президент Украины, депутат от «ЕС» Петр Порошенко призвал Разумкова включить микрофон Геращенко и предоставить возможность договорить. Спикер сказал, что предоставляет ей слово.

Геращенко продолжила свое выступление тем, что в сессионном зале «мы видим, как Верховная Рада независимой Украины превращается в парламент АР Крым».

Депутаты снова стали аплодировать, а Геращенко призвала Разумкова «успокоить свой югенд здесь и не давать права перекрикивать оппозицию».

После этого в сессионном зале начали раздаваться крики «Позор!». «Сейчас весь мир видит, как оппозицию сначала отсадили на галерку. Затем ее захлопывают и перекрикивают. И дальше, даже не приняв еще закон с циничным названием о противодействии злоупотреблениям прав народных депутатов относительно законодательной инициативы, его уже исполняют», - сказала Геращенко.

Она раскритиковала положения этого законопроекта. После выступления Геращенко депутаты от «ЕС» покинули трибуну.

