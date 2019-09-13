Освобожденный украинский режиссер Олег Сенцов сжег свою тюремную робу. Соответствующее видео на своей странице в Facebook разместил активист Максим Прокопенко.
«Это роба заключенного, самая ненавистная вещь на земле. Сейчас я ее сожгу», - сказал Сенцов.
Он облил робу бензином и со словами «гори в аду» поджег ее.
Напомним, 7 сентября между Украиной и Россией состоялся масштабный обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35».
Россия выдала Украине 24 моряков, захваченных в ноябре 2018 близ Керчи и 11 политзаключенных, в числе которых Роман Сущенко, Олег Сенцов, Павел Гриб, Эдем Бекиров и Александр Кольченко.
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