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Освобожденный украинский режиссер Олег Сенцов сжег свою тюремную робу.  Соответствующее видео на своей странице в Facebook разместил активист Максим Прокопенко. 

«Это роба заключенного, самая ненавистная вещь на земле. Сейчас я ее сожгу», - сказал Сенцов.

Он облил робу бензином и со словами «гори в аду» поджег ее.

Напомним, 7 сентября между Украиной и Россией состоялся масштабный обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35».

Россия выдала Украине 24 моряков, захваченных в ноябре 2018 близ Керчи и 11 политзаключенных, в числе которых Роман Сущенко, Олег Сенцов, Павел Гриб, Эдем Бекиров и Александр Кольченко.
ForUm

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