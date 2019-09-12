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В пятницу, 13 сентября, везде будет сухо и тепло, в пределах Украины + 24 + 30 градусов, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Холодный атмосферный фронт принесет дожди на Запад и Север Украины вместе со снижением температуры воздуха в субботу-воскресенье.

«Вместе с изменением погоды могут прийти мигрени, сонливость, обострение сосудистых недугов, так что не пугайтесь, а подготовьтесь», - рекомендует она.

В Киеве в ближайшие сутки осадков не ожидается, завтра днем ​​до +28 градусов.

В столице дождь наиболее вероятен ночью и утром 14 сентября.

«Кто в субботу женится, не переживайте, днем ​​опять прояснится. Однако снизится температура воздуха, в субботу в Киеве 21 градус, в воскресенье +19 градусов», - отметила Диденко.  
ForUm

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