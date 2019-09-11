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Президент Франции Эммануэль Макрон активно работает, чтобы встреча лидеров «нормандского формата» состоялась в сентябре.

Об этом заявил журналистам в среду, 11 сентября, посол Франции и Украине Этьен де Понсен, сообщает Укринформ.

«Я могу подтвердить, что сегодня происходят очень тесные контакты на уровне президента Республики Макрона с канцлером Германии Меркель и одновременно президентами Зеленским и Путиным в надежде провести эту (нормандскую - ред.) встречу еще до конца текущего месяца. Президент Республики уделяет этому вопросу очень большое личное внимание, поэтому мы надеемся, что эта запланированная встреча может реализоваться», - сказал де Понсен.

Относительно ее повестки дня он заметил, что на его должности ему будет «немного неуместно вдаваться в детали этих переговоров, которые сейчас проходят очень интенсивно».

«Тем не менее, всем более-менее известны те пункты, которые рассматриваются, как, возможно, предварительные условия, - это реализация городских договоренностей, которая фигурирует в центре этих переговоров», - отметил дипломат.
ForUm

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