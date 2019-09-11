Вчера, 10 сентября, в Чернигове депутат городского совета, находившийся за рулем внедорожника, сбил на пешеходном переходе жителя областного центра, сообщает пресс-служба полиции Черниговской области.

Вечером полиции поступило сообщение о ДТП с пострадавшим в одном из спальных районов Чернигова. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Правоохранители установили, что водитель - депутат Черниговского городского совета, управляя внедорожником, совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в пределах нерегулируемого пешеходного перехода. Водитель, по заключению врачей, был трезв.

Вследствие ДТП пешеход получил телесные повреждения различной степени тяжести и госпитализирован в лечебное учреждение.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, если они причинили тяжелое телесное повреждение) - наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Продолжается досудебное расследование.