Соборное отделение полиции города Днипра проводит обыски в Центральном офисе ПриватБанка.
Эту информацию изданию «Новое Время» подтвердили в пресс-службе банка.
До этого информацию об обысках в Facebook сообщил инвестбанкир Сергей Фурса: «А вы говорите украинское государство неповоротливое. Только вчера президент встретился с Коломойским, а уже сегодня полиция пришла с обысками в государственный ПриватБанк. Могут работать, когда хотят. Защита бизнеса по-украински. Государство как может пытается защитить украинского предпринимателя от судебного произвола в Лондоне и США», — написал он.
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