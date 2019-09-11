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Должностные лица Криворожского горсовета присвоили более миллиона гривен при организации праздничных мероприятий, посвященных 244-й годовщине основания города, сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Следствием установлено, что должностные лица горсовета вступили в сговор и привлекли к противоправным действиям частного предпринимателя в качестве подрядчика праздника. Для проведения праздника горсовет заключил с предпринимателем договор на четыре миллиона гривен.

Стоимость услуг по выступлению артистов искусственно была завышена на сумму более миллиона гривен.

9 сентября правоохранители провели ряд санкционированных обысков по месту расположения рабочих мест должностных лиц исполкома горсовета.

Также одному из фигурантов дела было объявлено подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
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