Украинский режиссер Олег Сенцов надеется, что Владимир Зеленский знает, что он делает для страны, но в то же время добавил, что не относится к его сторонникам, сообщает «Новое Время».

В частности, он подчеркнул, что не принадлежит «к лагерю Зеленского либо к любому другому лагерю».

«Я сам по себе», — сказал Сенцов.

Он также отметил, что не готов комментировать действия нынешних украинских властей: «мне нужно вникнуть, посмотреть, что и как».

«Пока трудно понять, но я понимаю, даже исходя не из своих наблюдений, а из писем людей, которым я доверяю, что проблемы есть, не все хорошо, много вещей не сделано или сделано плохо, но в целом страна движется в правильном направлении», — сказал Сенцов.

Напомним, ранее Сенцов заявил, что пока не решил, будет ли идти в политику, но обещает делать все, что в его силах, для своей страны.



