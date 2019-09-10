В среду, 11 сентября, два мощных антициклоны, с востока и запада будут предопределять в большинстве стран, включая Украину, сухую малооблачную солнечную погоду, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Кроме сухой погоды украинцев порадует комфортная температура воздуха.

«В течение дня ожидается + 25 + 29 градусов. Ветер восточного и юго-восточного направления, 3-8 м/с», - написала она в Facebook.

В Киеве завтра будет наблюдаться идеальный синоптический комфорт: ясно, сухо, +27 градусов.

Теплый воздух продержится до выходных, а в субботу-воскресенье пройдут периодические дожди и похолодает.

В восточных областях, на юге и в большинстве центральных областей Украины на выходных еще продлится теплая погода.