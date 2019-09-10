В среду, 11 сентября, два мощных антициклоны, с востока и запада будут предопределять в большинстве стран, включая Украину, сухую малооблачную солнечную погоду, сообщила синоптик Наталья Диденко.
Кроме сухой погоды украинцев порадует комфортная температура воздуха.
«В течение дня ожидается + 25 + 29 градусов. Ветер восточного и юго-восточного направления, 3-8 м/с», - написала она в Facebook.
В Киеве завтра будет наблюдаться идеальный синоптический комфорт: ясно, сухо, +27 градусов.
Теплый воздух продержится до выходных, а в субботу-воскресенье пройдут периодические дожди и похолодает.
В восточных областях, на юге и в большинстве центральных областей Украины на выходных еще продлится теплая погода.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время