Предстоятель Украинской православной церкви Епифаний встретился с освобожденными украинскими моряками.

«Для меня честью было встретиться с верными сынами украинского народа, поблагодарить за храбрость и несокрушимость, которую они обнаружили вдали от родной земли и близких людей», - написал он в Facebook.

Епифаний подчеркнул, чтосвоей несокрушимостью они стали проповедниками главной заповеди Иисуса Христа - заповеди любви: к ближнему, к семье, к своей Родине...

«И даже в российских тюрьмах и колониях незаконно заключенные оставались людьми свободы, не отказались от своих убеждений и принципов», - отметил он.

«Ограничив физическую свободу, враг не сумел сломать большую силу духа, потому что она питалась из настоящей любви и из упоминаний о родном доме, ласкового взгляда матери, улыбки сына или дочери, об украинском Крыме и Донбассе, страдающих от необъявленной войны», - написал митрополит.

«Впереди у нас еще немало испытаний на пути к справедливому миру, а в аннексированном Крыму, на оккупированном Донбассе и в российских тюрьмах продолжают находиться в незаконном плену еще много граждан Украины, которых мы также должны вернуть домой как можно быстрее. И в этой борьбе нашими вдохновителями являются те, кто уже прошел этот нелегкий путь домой», - резюмироапл глава ПЦУ.

Напомним, 7 сентября между Украиной и Россией состоялся масштабный обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35».

Россия выдала Украине 24 моряков, захваченных в ноябре 2018 близ Керчи и 11 политзаключенных, в числе которых Роман Сущенко, Олег Сенцов, Павел Гриб, Эдем Бекиров и Александр Кольченко.

В рамках обмена Украина выдала России 35 человек.