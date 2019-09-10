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Счетную комиссию Верховной Рады возглавил представитель фракции «Слуга народа» Александр Корниенко.

Об этом сообщает пресс-служба аппарата парламента.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, открывая утреннее заседание, сообщил, что состоялось заседание Счетной комиссии Верховной Рады Украины девятого созыва, на котором ее председателем был избран народный депутат Корниенко, заместителем председателя – народный депутат Юрий Павленко, секретарем – Александра Устинова.
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