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Государство обещает предоставить квартиры четырем крымским политзаключенным, которые после обмена вернулись в Украину, – Олегу Сенцову, Александру Кольченко, Владимиру Балуху и Артуру Панову.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает Громадське.

«Мы сейчас работаем с Офисом президента по приобретению квартир Сенцову, Кольченко, Балуху и Панову Артуру», - сказала Денисова.

По ее словам, речь идет о жилье в Киеве. Все четверо согласны остаться в городе потому, что в Крым вернуться они не могут.

«Мы сначала спросили, что они хотели бы, с кем жить, выяснили состав семей и все это передали в Офис президента», - уточнила омбудсмен.

Конкретных сроков предоставления жилья она пока назвать не может.

«Мы всю информацию передали (Офису президента - ред.), я думаю, это будет в ближайшее время сделано», - резюмировала Денисова.

Ранее Денисова уже заявляла, что Сенцову и Кольченко «организовали» временное жилье. Она уточнила, что в ситуации с Кольченко говорится о комнате в общежитии, где уже 2 года живет его семья.
ForUm

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