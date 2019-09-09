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Укрзализныця изучает возможность использования в поездах вместо стеклянных стаканов в металлических подстаканниках стеклянные или бумажные стаканчики.

Об этом сообщил руководитель УЗ Евгений Кравцов.

«Вместо традиционных подстаканников обсуждаем такой вариант. Что скажете?» - написал он в Facebook, опубликовав макет новой посуды.

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Часть пользователей раскритиковали идею, отметив опасность пластика для здоровья и окружающей среды.
ForUm

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