Укрзализныця изучает возможность использования в поездах вместо стеклянных стаканов в металлических подстаканниках стеклянные или бумажные стаканчики.
Об этом сообщил руководитель УЗ Евгений Кравцов.
«Вместо традиционных подстаканников обсуждаем такой вариант. Что скажете?» - написал он в Facebook, опубликовав макет новой посуды.
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Часть пользователей раскритиковали идею, отметив опасность пластика для здоровья и окружающей среды.
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