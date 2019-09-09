В проект повестки дня II сессии Верховной Рады IХ созыва вошли 188 вопросов. Об этом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал во время заседания Согласительного совета в понедельник, сообщает Укринформ.

«В предложенный проект повестки дня второй сессии вошли 188 вопросов. Подавляющее большинство из них касаются инициативы народных депутатов, из которых 50 определены Президентом Украины как неотложные, где 13 неотложных проектов инициированы именно Президентом Украины. К переходящим из прошлого созыва принадлежат 69 вопросов, среди них 63 законопроекта, которые поручили подготовить к следующему чтению, и 4 закона, которые возвращены с вето Президента для повторного рассмотрения», - сказал Разумков.

По его словам, еще 20 переходных законопроектов согласно выводам комитетов предлагается не включать в повестку дня сессии как такие, которые утратили актуальность и не поддерживаются по другим основаниям.

Спикер добавил, что на II сессии парламентариям необходимо рассмотреть 7 законопроектив о внесении изменений в Конституцию, которые были включены в повестку дня и ожидают выводов Конституционного суда.