Прокуратура Автономной Республики Крым сообщила о подозрении лицу, организовавшему «референдум» в 2014 году и вчерашние «выборы» на оккупированном полуострове, сообщает пресс-служба ведомства.

«Так называемые выборы, которые вчера незаконно состоялись на территории временно оккупированного полуострова и нарушают нормы законодательства, не признаются в Украине и мире. В настоящее время организатору и его заместителю сообщено о подозрении. В ближайшее время обвинительный акт в отношении председателя «Избирательной комиссии Республики Крым» будет направлен в суд в порядке специального досудебного расследования», - отметил прокурор АР Крым Гюндуз Мамедов.

Проведение незаконных выборов обеспечивала в том числе гражданка Украины, которая в марте 2014 года вошла в состав незаконно созданной «Избирательной комиссии Республики Крым», где принимала участие в подготовке и проведении незаконного «референдума», осознавая незаконность оккупации полуострова и попытки страны-агрессора ее легитимизировать за счет таких выборов.

9 сентября прокуратурой АР Крым и ГУ СБУ в АР Крым этому лицу сообщено о подозрении в совершении государственной измены, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также совершение действий, направленных на захват государственной власти.

Напомним, 8 сентября на территории временно оккупированного полуострова были незаконно проведены выборы депутатов в оккупационный «Государственный совет Республики Крым» и «местные советы».

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с проведением РФ на временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополь так называемых «местных выборов» в незаконные институты, образованные российской оккупационной администрацией.