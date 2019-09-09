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В минувшую пятницу участники топливного рынка на заседании оперативного штаба в Министерстве инфраструктуры Украины обсудили ухудшение ситуации с поставками топлива на украинские нефтебазы.

Об этом сообщает информационное агентство Oilpoint со ссылкой на участники рынка, которые присутствовали на заседании оперативного штаба.

По словам участников встречи, некоторые АЗС были вынуждены простаивать без топлива из-за того, что нефтебазы не смогли пополнить свои запасы.

Дефицит топлива на определенных нефтебазах связан с тем, что УЗ не справляется с увеличившимся потоком грузов. Кроме того, на ситуации сказывается медленная работа таможни на ключевых станциях, через которые проходят составы с топливом.

Ряд ж/д станций оказались парализованы. Простои на станции Дарница достигают 20 дней. «Состав Кременчуг-Киев вместо 7-ми дней идет 20-30 дней, не говорят уже о других отправителях, той же Беларуси» — подчеркнул один из участников заседания оперативного штаба.

В то же время, на встрече сообщили, что в последние дни на станции Дарница есть определенные улучшения в работе. Участники рынка также отметили сложную ситуацию на станции Коростень, призвав представителей государства увеличить штатное количество сотрудников таможни на станции для ускорения оформления проходящих грузов.

Кроме того, по словам участников рынка, образовалась проблема со своевременным возвратом пустых цистерн на белорусскую сторону, хотя в этом направлении наблюдается позитивная динамика.

Представители государства на встрече пообещали решать возникшие проблемы и доложить о ситуации высшему руководству страны для обеспечения оперативных мер для разрешения ситуации.

Напомним, 17 июля Кабинет Министров Украины принял постановление, которым ввел специальную пошлину на импорт из РФ дизельного топлива (трубопроводным транспортом) и сжиженного газа. 

25 июля один из крупнейших импортеров дизтоплива в Украину Wexler Group с 1 августа приостановит поставки дизтоплива происхождением из РФ трубопроводным транспортом.
ForUm

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