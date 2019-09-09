На второй день после освобождения Олег Сенцов смог встретиться со всеми своими родными, которые приехали из оккупированного Крыма, сообщает УНИАН.

Его мать, сын и жена примчались накануне в Киев из оккупированного Крыма. В субботу они по телевидению следили за встречей самолета с украинскими пленниками и мечтали поскорее увидеть Олега, который 5 лет был в российских тюрьмах.

Крымскотатарский канал ATR смог взять у матери Сенцова комментарий, несмотря на то, что родные освобожденного пленника очень торопились увидеться с ним. «Я же знала, что меня впереди ждет. Все нормально. <...> Счастье, вот такое счастье, оно такое неожиданное какое-то. Все ждали, что это не он, что его не взяли в этот список, было страшно. А потом, когда увидели самолет, это что-то было. Мы с Владиком чуть с ума не сошли, прыгали. Очень хорошо, спасибо за все », - отметила она.



Женщина также рассказала, что скажет сыну, когда наконец увидит его: «Скажу: спасибо сынок, что все выдержал, что я тебя вижу и ты все-таки у меня живой. Все, мне больше ничего не надо».



Напомним, 7 сентября между Украиной и Россией состоялся масштабный обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35».

Россия выдала Украине 24 моряков, захваченных в ноябре 2018 близ Керчи и 11 политзаключенных, в числе которых Роман Сущенко, Олег Сенцов, Павел Гриб, Эдем Бекиров и Александр Кольченко.

В рамках обмена Украина выдала России 35 человек.