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США призывают Россию освободить всех удерживаемых ею украинцев и хотят видеть признаки «более активного диалога между РФ и Украиной». Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США, сообщает УНИАН.

«Соединенные Штаты приветствуют известие об освобождении 35 украинцев, удерживаемых Россией, в обмен на 35 пленных, удерживаемых Украиной. Мы постоянно призывали освободить 24 членов украинских экипажей, задержанных Россией после нападения на украинские суда в Черном море возле Керченского пролива в ноябре 2018 года, а также Олега Сенцова и других политических заключенных», - отмечают в Госдепартаменте.

В Вашингтоне ожидают от России немедленного освобождения всех остальных украинцев, включая представителей крымскотатарской общины, которые остаются незаконно заключенными.

«Мы хотели бы видеть признаки более активного диалога между Россией и Украиной. Президент Зеленский четко заявил о своей приверженности дипломатическому решению конфликта, подстрекаемого Россией на востоке Украины. Мы поддерживаем усилия Президента Зеленского и призываем Россию выполнить все свои обязательства, взятые ею в рамках Минских соглашений», - говорится в сообщении.
Напомним, 7 сентября между Украиной и Россией состоялся масштабный обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35».

Россия выдала Украине 24 моряков, захваченных в ноябре 2018 близ Керчи и 11 политзаключенных, в числе которых Роман Сущенко, Олег Сенцов, Павел Гриб, Эдем Бекиров и Александр Кольченко.

В рамках обмена Украина выдала России 35 человек.
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