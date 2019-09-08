Прокуратура Автономной Республики Крым призывает жителей оккупированного полуострова не участвовать в незаконных «выборах», которые 8 сентября проводит Россия. Об этом на странице в Facebook сообщил пресс-секретарь прокуратуры Екатерина Диденко.

Она напомнила, что так называемые выборы депутатов крымского парламента и местных советов, которые РФ проводит сегодня, 8 сентября 2019 года, на территории временно оккупированного полуострова не признаются законными в Украине, ЕС, США и ряде других стран мира.

«Прокуратура АР Крым призывает не участвовать в незаконных выборах на временно оккупированной территории АР Крым и Севастополя. Также сообщать в правоохранительные органы автономии обо всех известных фактах организации и проведения незаконных выборов в Крыму», – говорится в сообщении.

По информации Диденко, в рамках уголовного производства главе «избирательной комиссии Республики Крым» сообщено о подозрении в совершении государственной измены, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и совершение действий, направленных на захват государственной власти, также указанное лицо объявлено в розыск.

Напомним, в РФ 8 сентября проходит единый день голосования - около 6 тысяч избирательных кампаний и референдумов различного уровня, в том числе в оккупированном Крыму.

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с проведением РФ на временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополь так называемых «местных выборов» в незаконные институты, образованные российской оккупационной администрацией.