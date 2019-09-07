Обмен пленными между Россией и Украиной состоялся. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Да, обмен состоялся. Мы приветствуем и рады, что российские граждане вернулись домой», - сказал он.

Песков подтвердил, что в Россию, в частности, вернулся главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.

Других участников обмена он называть не стал. «Там Вышинский есть. Списки последуют позже. Пока в целом оценка такая», - заявил Песков.

Напомним, сегодня, 7 сентября, между Украиной и Россией состоялся масштабный обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35».

Россия выдала Украине 24 моряков, захваченных в ноябре 2018 близ Керчи и 11 политзаключенных, в числе которых Роман Сущенко, Олег Сенцов, Павел Гриб, Эдем Бекиров и Александр Кольченко.

В рамках обмена Украина выдала России 35 человек.