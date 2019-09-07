Возвращение в Украину из России военнопленных моряков и политзаключенных будет первым шагом к освобождению всех пленных и прекращению огня. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в аэропорту «Борисполь» после встречи украинцев, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Я думаю, что первый этап выполнен», - констатировал глава государства.

Президент Украины также отметил, что изначально речь шла о возвращении только украинских военных моряков, но по инициативе украинской стороны к освобождению были привлечены и другие.

Он сообщил, что некоторые силы не хотели, чтобы произошло освобождение удерживаемых лиц.

Зеленский отметил, что освобождение украинцев и их возвращение домой вызывает радостные ощущения у каждого, и поблагодарил всех, кто приобщился к этому процессу: свою команду, представителей Офиса президента, уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилу Денисову и руководителя рабочей группы Андрея Ермака. «Мне кажется, мы все сделали первый шаг. Он был очень сложный. Мы знаем, что делать дальше», - сказал он.

«Дальше мы будем приближаться к освобождению всех наших и продолжать в Минском процессе разведение войск в два этапа: сначала Золотое - Петровское, а затем - разведение по всей территории и прекращение огня в полной мере и прекращение войны», - сказал глава государства.

По словам Зеленского, после этого будет сложный этап - возвращение территорий. «Я думаю, вместе с вами, вместе со всей Украиной мы вернем не только людей, но и наши территории», - подчеркнул президент.

«Думаю, что на втором этапе мы будем серьезно работать и вернем, освободим всех наших людей», - сказал президент.

Однако Глава государства подчеркнул, что пока невозможно говорить о сроках освобождения задержанных крымских татар.

«Что касается ребят, сейчас они со своими близкими поедут в «Феофанию». У нас есть рабочая группа, и все проблемные вопросы: квартир, лекарств, любые финансовые вопросы, важные для них, для поддержки, - мы все это сделаем», - подчеркнул президент.

Напомним, сегодня, 7 сентября, между Украиной и Россией состоялся масштабный обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35».

Россия выдала Украине 24 моряков, захваченных в ноябре 2018 близ Керчи и 11 политзаключенных, в числе которых Роман Сущенко, Олег Сенцов, Павел Гриб, Эдем Бекиров и Александр Кольченко.

В рамках обмена Украина выдала России 35 человек.