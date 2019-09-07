Украинский режиссер и один из самых известных узников Кремля Олег Сенцов наконец-то вернулся на Родину.

В аэропорту «Борисполь», куда прибыл самолет с украинскими политзаключенными, режиссера встречали двоюродная сестра и дочь, сообщает УНИАН.

«Мы с парнями очень рады оказаться на родной земле. Хочется сказать «большое спасибо» всем тем людям, которые все эти годы помогали нам, нашим семьям. Которые добивались нашего освобождения, и в конце концов его добились. Спасибо вам большое. Надеюсь, что и остальные пленные будут скоро освобождены. Но даже с освобождением последнего пленного наша борьба не заканчивается. До победы еще очень далеко. Враг силен и сдаваться не собирается. Но победа все равно будет за нашей стороной, у нас нет другого выбора. Слава Украине!, - сказал Сенцов, выступая перед журналистами сразу после высадки из самолета.

Напомним, сегодня, 7 сентября, между Украиной и Россией состоялся масштабный обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35».

Россия выдала Украине 24 моряков, захваченных в ноябре 2018 близ Керчи и 11 политзаключенных, в числе которых Роман Сущенко, Олег Сенцов, Павел Гриб, Эдем Бекиров и Александр Кольченко.

В рамках обмена Украина выдала России 35 человек.