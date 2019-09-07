Сегодня, 7 сентября, между Украиной и Россией состоялся масштабный обмен удерживаемыми лицами.
Офис президента обнародовал список 35 освобожденных украинцев:
Россия выдала Украине 24 моряков, захваченных в ноябре 2018 близ Керчи.
1. Юрий Будзыло
2. Вячеслав Зинченко
3. Андрей Опрыско
4. Сергей Цибизов
5. Андрей Артеменко
6. Владимир Терещенко
7. Евгений Семидоцкий
8. Виктор Безпальченко
9. Андрей Шевченко
10. Владимир Варимез
11. Михаил Власюк
12. Богдан Головаш
13. Сергей Чулиба
14. Олег Мельничук
15. Богдан Небылица
16. Владислав Костишин
17. Сергей Попов
18.Юрий Безъязычный
19. Роман Мокряк
20. Андрей Эйдер
21. Василий Сорока
22. Андрей Драч
23. Владимир Лисовой
24. Денис Гриценко
Также в списке политзаключенные:
25. Олег Сенцов
26. Александр Кольченко
27. Владимир Балух
28. Роман Сущенко
29. Николай Карпюк
30. Станислав Клых
31. Павел Гриб
32. Евгений Панов
33. Артур Панов
34. Эдем Бекиров
35. Алексей Сизанович
В рамках обмена Украина выдала России 35 человек.
По данным источников «Украинской правды», приближенных к процессу обмена, в списках россиян - 35 человек, 11 из них были помилованы, 19-м отменена мера пресечения, двое уже находились на свободе, один был передан российской стороне ранее.
- Владимир Цемах
- Кирилл Вышинский
- Виктор Агеев, 13.09.1995
- Александр Баранов, 11.08.1983
- Аслан Басханов, 06.04.1966
- Елена Бобовая, 26.04.1972
- Андрей Васьковский, 25.12.1991
- Руслан Гаджиев, 10.02.1973
- Владимир Галич, 18.01.1948
- Сергей Гнатьев, 13.04.1988
- Анна Дубенко, 18.08.1982
- Станислав Ежов, 22.06.1978
- Аркадий Жидких, 19.11.1967
- Игорь Кимаковский, 28.04.1972
- Ольга Ковалис, 07.08.1968
- Сергей Коверник, 16.02.1978
- Дмитрий Кореновский, 18.03.1972
- Андрей Костенко, 18.09.1984
- Алексей Лазаренко, 13.10.1985
- Сергей Лазарев, 07.05.1957
- Юрий Ломако, 04.02.1961
- Петр Мельничук, 12.07.1972
- Евгений Мефедов, 22.05.1983
- Максим Одинцов, 25.04.1983
- Юлия Просолова, 13.07.1988
- Александр Ракущин, 19.03.1963
- Антонина Родионова, 06.09.1969
- Александр Саттаров, 28.12.1980
- Алексей Седиков, 10.10.1979
- Тарас Синичак, 24.06.1977
- Александр Тарасенко, 10.07.1970
- Андрей Третьяков, 18.10.1973
- Виктор Федоров, 18.07.1969
- Денис Хитров, 28.04.1977
- Павел Черных, 04.08.1975
В свою очередь Валентин Рыбин, адвокат граждан РФ, которые удерживались в Украине, сообщил, что самолет с россиянами улетает без Руслана Гаджиева, который значится в списках на обмен.
Напомним, самолет с освобожденными украинскими моряками и политзаключенными прибыл в аэропорт «Борисполь».
Самолет Ту-204 специального летного отряда «Россия», на борту которого находятся освобожденные в рамках обмена с Украиной россияне, прибыл в московский аэропорт «Внуково».
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