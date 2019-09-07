Сегодня, 7 сентября, между Украиной и Россией состоялся масштабный обмен удерживаемыми лицами.

Офис президента обнародовал список 35 освобожденных украинцев:

Россия выдала Украине 24 моряков, захваченных в ноябре 2018 близ Керчи.

1. Юрий Будзыло

2. Вячеслав Зинченко

3. Андрей Опрыско

4. Сергей Цибизов

5. Андрей Артеменко

6. Владимир Терещенко

7. Евгений Семидоцкий

8. Виктор Безпальченко

9. Андрей Шевченко

10. Владимир Варимез

11. Михаил Власюк

12. Богдан Головаш

13. Сергей Чулиба

14. Олег Мельничук

15. Богдан Небылица

16. Владислав Костишин

17. Сергей Попов

18.Юрий Безъязычный

19. Роман Мокряк

20. Андрей Эйдер

21. Василий Сорока

22. Андрей Драч

23. Владимир Лисовой

24. Денис Гриценко

Также в списке политзаключенные:

25. Олег Сенцов

26. Александр Кольченко

27. Владимир Балух

28. Роман Сущенко

29. Николай Карпюк

30. Станислав Клых

31. Павел Гриб

32. Евгений Панов

33. Артур Панов

34. Эдем Бекиров

35. Алексей Сизанович

В рамках обмена Украина выдала России 35 человек.

По данным источников «Украинской правды», приближенных к процессу обмена, в списках россиян - 35 человек, 11 из них были помилованы, 19-м отменена мера пресечения, двое уже находились на свободе, один был передан российской стороне ранее.

Владимир Цемах Кирилл Вышинский Виктор Агеев, 13.09.1995 Александр Баранов, 11.08.1983 Аслан Басханов, 06.04.1966 Елена Бобовая, 26.04.1972 Андрей Васьковский, 25.12.1991 Руслан Гаджиев, 10.02.1973 Владимир Галич, 18.01.1948 Сергей Гнатьев, 13.04.1988 Анна Дубенко, 18.08.1982 Станислав Ежов, 22.06.1978 Аркадий Жидких, 19.11.1967 Игорь Кимаковский, 28.04.1972 Ольга Ковалис, 07.08.1968 Сергей Коверник, 16.02.1978 Дмитрий Кореновский, 18.03.1972 Андрей Костенко, 18.09.1984 Алексей Лазаренко, 13.10.1985 Сергей Лазарев, 07.05.1957 Юрий Ломако, 04.02.1961 Петр Мельничук, 12.07.1972 Евгений Мефедов, 22.05.1983 Максим Одинцов, 25.04.1983 Юлия Просолова, 13.07.1988 Александр Ракущин, 19.03.1963 Антонина Родионова, 06.09.1969 Александр Саттаров, 28.12.1980 Алексей Седиков, 10.10.1979 Тарас Синичак, 24.06.1977 Александр Тарасенко, 10.07.1970 Андрей Третьяков, 18.10.1973 Виктор Федоров, 18.07.1969 Денис Хитров, 28.04.1977 Павел Черных, 04.08.1975

В свою очередь Валентин Рыбин, адвокат граждан РФ, которые удерживались в Украине, сообщил, что самолет с россиянами улетает без Руслана Гаджиева, который значится в списках на обмен.

Напомним, самолет с освобожденными украинскими моряками и политзаключенными прибыл в аэропорт «Борисполь».

Самолет Ту-204 специального летного отряда «Россия», на борту которого находятся освобожденные в рамках обмена с Украиной россияне, прибыл в московский аэропорт «Внуково».