Председатель Офиса президента Украины Андрей Богдан анонсировал проведение местных выборов в короткие сроки.

Об этом он заявил в эфире программы «Свобода слова» на телеканале «Украина», сообщают Українські новини.

По словам руководителя Офиса президента, ближайшие местные выборы и их результаты должны продемонстрировать власти на местах, как к ней относятся люди.

«Только люди будут решать, кто власть и кому они доверяют. Люди будут верить пустым словам о тысяче садов, а люди оценят, как к ним относится местная власть, как в них вымогают взятки, как их унижают, как не отвечающие их требованиям. Я думаю, что скорые выборы, они в любом случае будут очень быстро, продемонстрируют местной власти, как к ним относятся люди», - сказал Богдан.

Напомним, ранее Богдан заявил, что местные выборы уместно проводить после завершения реформы децентрализации.