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Российский правительственный самолет под номером RSD092, в котором, вероятно, находятся освобожденные украинцы, приземлился в международном аэропорту «Борисполь».

Согласно данным на сайте Flightradar, самолет вылетел из российского аэропорта "Внуково" в 9.20, а сел в "Борисполе" в 10.30.

Этим самолетом пользуется российский специальный авиаотряд "Россия", который перевозит российских чиновников.

 

Ранее сообщалось, что три больших пассажирских автобуса около 8:40 в субботу, 7 сентября, выехали с территории следственного изолятора «Лефортово» в Москве с сопровождением автомобилей ФСБ и ДПС.

Полозов заявил, что пленные украинские моряки покинули СИЗО «Лефортово» в Москве.

Позже он подтвердил, что процесс их освобождения запущен.
ForUm

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