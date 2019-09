Российский правительственный самолет под номером RSD092, в котором, вероятно, находятся освобожденные украинцы, приземлился в международном аэропорту «Борисполь».

Согласно данным на сайте Flightradar, самолет вылетел из российского аэропорта "Внуково" в 9.20, а сел в "Борисполе" в 10.30.

Этим самолетом пользуется российский специальный авиаотряд "Россия", который перевозит российских чиновников.

I just filmed it landing in Kyiv Boryspil. pic.twitter.com/WJcKF6t2k8