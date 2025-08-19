"Наступні кроки будуть складнішими" - Мерц після зустрічі у Білому домі

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прокоментував переговори у Вашингтоні, де відбулася зустріч президента США Дональда Трампа, президента України Володимира Зеленського та європейських партнерів. За словами Мерца, зустріч пройшла конструктивно, однак подальший шлях до врегулювання війни буде непростим. «Гарна зустріч, але попереду складні рішення»

У своєму дописі в соцмережі X канцлер зазначив: «У Вашингтоні відбулася гарна зустріч із президентом Трампом, президентом Зеленським та нашими європейськими партнерами». Водночас він підкреслив, що після цього етапу на сторони очікують значно складніші кроки, які вимагатимуть більшої єдності та рішучості.

Мерц наголосив, що міжнародна спільнота має зберігати й посилювати тиск на Росію, щоб змусити Кремль до реальних поступок. «Ми повинні чинити тиск на Росію. Перед подальшими переговорами має бути укладено припинення вогню», — заявив він. Таким чином, канцлер дав зрозуміти, що Німеччина виступає за проміжний крок у вигляді перемир’я ще до початку політичних переговорів про майбутнє врегулювання.

Коментар Фрідріха Мерца відображає підхід Німеччини, яка намагається зберегти баланс між підтримкою України та пошуком реалістичного формату переговорів. Для Берліна пріоритетним залишається досягнення перемир’я, яке може стати основою для політичних домовленостей, але водночас канцлер наголошує на потребі посилювати санкційний та дипломатичний тиск на Москву.

Як повідомляло раніше ForUa, Президент Зеленський заявив, що у Білому домі не пролунало жодних неприйнятних для Києва рішень, а серед домовленостей — початок підготовки його двосторонньої зустрічі з Володимиром Путіним.