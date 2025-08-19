Знищено залізничне сполучення на окупованій частині Запоріжжя

Залізничного сполучення через тимчасово окуповану частину Запорізької області більше не існує. Про це повідомив колишній радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує ForUА.

За його словами, після знищення вантажного потяга з цистернами на ділянці між Урожайним і Токмаком «нічого живого не залишилося». Цей удар фактично перервав російське залізничне сполучення в цьому регіоні.

Він додав, що операція показує, чому росіяни намагаються перевозити паливо та техніку вночі — аби уникнути таких втрат.

Раніше стало відомо, що в Запоріжжі священник УПЦ (МП) координував агентурну мережу ГРУ.