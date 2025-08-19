Без членства в НАТО, але з гарантіями: що обговорювали Зеленський, Трамп і союзники

Переговори у Вашингтоні відбулися на тлі активного обговорення можливих форматів завершення війни та майбутнього статусу України у сфері безпеки. Для Києва ключовим завданням є збереження підтримки з боку США та Європи, а також недопущення сценаріїв, які можуть легалізувати російську окупацію.

Під час переговорів у Вашингтоні українська делегація не отримала жодних пропозицій, які можна було б вважати неприйнятними для України. Про це заявив президент Володимир Зеленський на брифінгу за підсумками візиту до США. «Це була дискусія, діалог із партнерами. У кожного є свої аргументи. Неприйнятних рішень не було. Я думаю, кожен із нас виконав свою роботу», — сказав Зеленський, коментуючи зустріч у Білому домі.

За словами глави держави, однією з ключових тем став стан на полі бою. У Білому домі демонструвалася карта з актуальною лінією фронту, і президент наголосив, що відстоював «кожен відсоток окупованих територій», пояснюючи американським союзникам реальний розподіл сил. «Я показав, хто реально контролює території, що відбувається на тимчасово окупованих землях, і які наші завдання попереду», — зазначив він.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що гарантії безпеки Україні надаватимуть передусім європейські країни у координації зі Сполученими Штатами. Обговорювалася й модель, близька до статті 5 договору про НАТО, але без формального членства України в Альянсі.

Видання Financial Times повідомило про важливий елемент домовленостей: Україна в обмін на гарантії має закупити озброєння та військову техніку на $100 млрд, а також укласти окрему угоду у сфері виробництва дронів на суму $50 млрд. Зеленський підтвердив цю інформацію, додавши, що йдеться про довгострокове зміцнення української обороноздатності та розвиток власного військово-промислового комплексу у співпраці з партнерами.

Одним із головних підсумків візиту стало погодження підготовки до прямої зустрічі Зеленського з Володимиром Путіним. Після неї, як очікується, відбудеться тристоронній саміт за участю Дональда Трампа. За словами Зеленського, саме Путін запропонував такий формат, і він погодився без попередніх умов: «Я готовий говорити, у тому числі й про територіальні питання. Наша мета — захистити Україну, знайти реальні механізми для завершення війни та повернення миру».

У той же час, готовність Зеленського говорити з Путіним без попередніх умов викликала неоднозначну реакцію серед українських експертів та політиків: одні вбачають у цьому шанс на дипломатичний прорив, інші попереджають про ризик тиску та небезпечних компромісів.

Як повідомляло раніше ForUa, президент США Дональд Трамп перервав зустріч з європейськими лідерами, щоб зателефонувати російському диктатору Путіну.