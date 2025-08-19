США та Європа почали негайну підготовку над Планом безпеки для України напередодні зустрічі Зеленського та Путіна

Сполучені Штати та європейські країни негайно розпочинають роботу над надійними гарантіями безпеки для України, що має стати ключовим кроком для підготовки історичної зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента Росії Володимира Путіна. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на анонімні джерела, інформує ForUА.

За даними видання, основною метою цих гарантій є посилення оборонних можливостей України без обмежень, які Росія могла б вимагати в рамках мирної угоди. Зокрема, йдеться про запобігання спробам Москви обмежити чисельність Збройних Сил України.

Анонімні джерела зазначають, що майбутні гарантії будуть сфокусовані на зміцненні військового потенціалу України, щоб вона могла ефективно захищати себе в майбутньому. Очікується, що ці заходи мають забезпечити стабільність та безпеку в регіоні, що дозволить створити необхідні умови для початку переговорів на найвищому рівні.

Раніше стало відомо, що Кремль використовує «мирні переговори», щоб розколоти Захід.