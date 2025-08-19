Стало відомо, чому РФ стала запускати вдвічі менше ракет по Україні

Після спецоперації СБУ "Павутина" російська стратегічна авіація стала запускати значно менше ракет. За даними СБУ, в результаті операції було знищено та пошкоджено 41 російський літак, що становить близько 34% усієї стратегічної авіації РФ, інформує ForUА.

Цілеспрямовані удари СБУ значно вплинули на інтенсивність обстрілів. Якщо у квітні-травні ворог у середньому випускав 33 ракети за атаку, то в червні-липні цей показник знизився до 19 ракет. Це падіння становить 42%.

Крім того, вцілілі бомбардувальники російські війська були змушені перемістити на дальні аеродроми. Частина літаків, що вижили, потребує ремонту. Ці фактори суттєво обмежили можливості РФ для проведення масованих авіаційних атак по території України.

