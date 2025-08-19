Секрет стрункості в чашці кави: який напій обрати, щоб прискорити метаболізм

Чи знали ви, що кава може прискорити ваш метаболізм і допомогти спалювати більше калорій? Однак цей ефект можна отримати, вживаючи лише певний вид напою.

Дієтолог Дональд Менкі в інтерв'ю журналу Sarasota Magazine пояснив, що кава справді здатна стимулювати обмін речовин. За його словами, найкращим помічником у цій справі є чорна кава.

Менкі зазначив, що чорна кава містить всього дві калорії на порцію, а також багата на вітамін B12 і магній. На думку деяких експертів, ці елементи допомагають організму перетворювати їжу на енергію.

"Але, звичайно, чим більше цукру, вершків або молока ви додасте, тим більше калорій ви отримаєте", – наголосив Менкі. Тому важливо пам'ятати, що додаткові інгредієнти можуть звести нанівець усі переваги напою.

Деякі дієти, спрямовані на покращення метаболізму, включають чорну або зелену каву як єдині дозволені напої, крім води, між основними прийомами їжі. Крім того, дослідження показали, що кава може пригнічувати апетит і підтримувати рівень енергії, навіть якщо ви споживаєте менше їжі.

Тож, якщо ви прагнете отримати максимальну користь від кави для свого метаболізму, обирайте чорну каву без добавок.

