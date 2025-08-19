Керівник Української держави Володимир Зеленський назвав розмову з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі 18 серпня "найкращою за весь час". Про це Зеленський сказав на початку зустрічі з Трампом та європейськими лідерами у Вашингтоні, яку транслювало Associated Press.

"Я думаю, що у нас була дуже хороша розмова, дійсно найкраща. Вибачте, може, найкраща ще попереду, але це була дуже хороша розмова", – зазначив президент України.

Він розповів, що вони із Трампом обговорили "дуже чутливі теми".

"Насамперед – гарантії безпеки. Ми дуже раді, що всі лідери тут. […] Ми більше говоритимемо про гарантії безпеки, це дуже важливо, що США дають такий сильний сигнал", – наголосив Зеленський.

Він також підкреслив важливість гуманітарного напряму, зокрема – обміну всіх полонених і потребі звільнення всіх цивільних заручників.

Зеленський висловив подяку першій леді США Меланії Трамп за листа, присвяченого темі викрадених країною-агресором РФ українських дітей.

Президент зазначив, що питання територій та інших чутливих тем обговорюватимуть на тристоронній зустрічі за участю України, США та Росії, яку намагається організувати Трамп.

"Ми обговорювали […] гарантії, які працюватимуть довгостроково. Я показав президенту багато деталей на карті бойових дій. Дякую за карту, до речі. […] Я тепер думаю, як забрати її назад. [...] У нас була конструктивна зустріч", – резюмував Зеленський.

18 серпня у Вашингтоні спочатку відбулася зустріч Зеленського з Трампом, а пізніше розпочалася зустріч у ширшому форматі за участю представників ЄС та окремих європейських держав. Очікують, що на цих зустрічах обговорюватимуть результати саміту Трампа з нелегітимним російським президентом Владіміром Путіним, який відбувся 15 серпня на Алясці. Зокрема, йдеться про ймовірні шляхи завершення російсько-української війни.

Перед початком переговорів Зеленський заявив, що Україна готова до встановлення "реального перемир'я й нової архітектури безпеки" заради миру.