Погода 19 серпня: без опадів, подекуди до +29°

Сьогодні в Україні очікується невелика хмарність, без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря +20-25°; у південній частині + 24-29°.

У Києві та області - невелика хмарність, без опадів. Вітер - північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря в області +20-25°; у Києві +22-24°.

Синоптики також попереджають, що 18-21 серпня в Україні, крім Закарпатської, Івано-Франківської, 18-19 серпня і Чернівецької та Київської областей, утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.