Кабмін анонсував запуск «е-ТЦК» та цифровізацію ВЛК

Уряд України презентував амбітний план цифровізації, що передбачає запуск сервісу «е-ТЦК» та повну оцифровку Військово-лікарських комісій (ВЛК) в рамках дворічної програми. Нововведення мають суттєво модернізувати взаємодію громадян з армією та зменшити бюрократичне навантаження.

Проєкт, який є частиною урядової програми, опублікованої на сайті priorities.gov.ua, буде інтегрований із вже існуючим застосунком «Резерв+». За планом, ця ініціація має щомісячно зменшувати навантаження на Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) на 15%.

Ключові етапи цифрової трансформації

Програма розбита на кілька етапів, кожен з яких має конкретні цілі та терміни:

До кінця 2025 року: Будуть створені електронні кабінети для призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Це дозволить вести військовий облік в електронному форматі, що спростить процес оновлення даних та їх верифікації.

До грудня 2025 року: Заплановано запуск тестового електронного обліку військовослужбовців. На першому етапі його впровадять в окремих підрозділах для відпрацювання механізмів.

Масштабування ВЛК: Цифровізація ВЛК буде масштабована на пілотні бригади, щоб військовослужбовці могли отримувати медичні послуги онлайн, що скоротить час очікування та спростить проходження комісій.

Розширення «Армія+»: Функціонал мобільного застосунку «Армія+» буде розширено. Він дозволить військовим замовляти постачання, отримувати документи в електронному вигляді та використовувати центр нотифікацій для отримання важливих сповіщень.

Запуск цих сервісів має значно підвищити ефективність роботи ТЦК та ВЛК, зменшити корупційні ризики та зробити військовий облік більш прозорим і доступним для громадян.

