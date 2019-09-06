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Комитет Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики рекомендовал парламенту принять в целом президентский проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказания за приобретение таких активов (№1031).

Соответствующее решение было принято на заседании комитета, сообщает УНИАН.

Антикоррупционный комитет является главным в рассмотрении указанного законопроекта. Комитет также рассмотрел альтернативные этому законопроекты - о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно незаконного обогащения лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказания за него (# 1031-1) и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказания за приобретение таких активов (# 1031-2). Их комитет рекомендует парламенту отклонить.

Напомним, 3 июня президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о гражданской конфискации коррупционных активов лиц и восстановление уголовной ответственности за незаконное обогащение. 
ForUm

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