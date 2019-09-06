До 1 октября новый Кабмин должен составить список стратегических предприятий, которые не подлежат приватизации и концессии. Такое поручение дал правительству президент Владимир Зеленский. По мнению экономиста Андрея Левченко, «стратегический» перечень должны возглавить не только ключевые предприятия ТЭК, но также и инфраструктурные объекты, в частности, морские порты Украины, которые обеспечивают работой десятки тысяч портовиков и ежегодно приносят в госбюджет миллиарды гривен.

«То, что морские порты, скорее всего, изымут из планов приватизации и концессии, подтверждает также и заявление нового министра инфраструктуры. Владислав Криклий инициировал разделение концессии — отдельно на концессию автомобильных дорог и концессию других объектов. Соответствующие законы, по словам нового главы МИУ, будут приняты в таком же порядке — в первую очередь Закон «О концессии автодорог» и уже позже — единый Закон «О концессии». Это говорит о том, что в первую очередь новое правительство настроено заниматься не раздачей госимущества, а созданием новых концессионных проектов. Это, безусловно, правильное решение», — уверен Левченко.

Эксперт также отметил, что единый Закон «О концессии» необходим, в первую очередь, для концессионирования отстающих предприятий, которые застыли в своем развитии и не могут самостоятельно привлечь инвестора. Речь идет о множестве объектов коммунальной инфраструктуры — те же региональные аэропорты, автотранспортные компании и пр. Законопроект «О концессии», который в августе зарегистрирован в Верховной Раде, требует правок, поскольку, унаследовал ряд критичных и скандальных норм от предыдущего проекта, которой за два года смог пройти лишь первое чтение.

«В новом законопроекте в очередной раз заложена норма о „безконкурсной“ передачи объектов госсобственности в концессию — посредством так называемых прямых переговоров с арендаторами госимущества. Последние получат возможность „автоматом“ выйти из краткосрочной аренды и войти в концессию на 49 лет. Кроме того, проект, как и раньше, предполагает ликвидацию госпредприятий, как только все их активы будут переданы в концессию. И опять ни слова о том, что будет с работниками этих заводов, фабрик, портов... Больше всего настораживает 35 статья, согласно которой государство будет всячески дотировать частника — делая у него госзаказы, продавая ему по особым ценам материалы и услуги, создавая для концессионера дополнительные активы за счет налогоплательщиков», — пояснил эксперт.

Кроме того, настораживает и тот факт, что сложный имущественный проект хотят принять в очень сжатые сроки — до 1 октября. Такое ускорение вряд ли позволит получить качественный закон.

Напомним, 2 сентября президент Зеленский раздал поручения правительству, парламенту и главе НБУ, хотя, согласно Конституции, таких полномочий у президента нет. В частности, он дал поручение Раде до 1 октября принять Закон «О концессии» и до 1 января 2020 года провести пилотные конкурсы по передаче в концессию морских портов «Ольвия» и «Херсон».