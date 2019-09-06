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Аудит консолидированной отчетности Государственного концерна «Укроборонпром» проведет международная аудиторская компания «Baker Tilly Ukraine».

Как сообщает пресс-служба госконцерна, об этом стало известно с данных в системе «Прозорро».

«Это станет первым консолидированным аудитом концерна за всю историю его существования. До этого  международные аудиты проводились только в отдельных предприятиях-участниках концерна. В частности, компания «Baker Tilly Ukraine» уже проводила независимый финансовый аудит «Укрспецэкспорта», - говорится в сообщении.

Процесс поиска аудитора для «Укроборонпрома» продолжается с 2017 года и был разблокирован летом 2019-го, когда президент Украины Владимир Зеленский обновил состав наблюдательного совета концерна, заявили в пресс-службе.

Проведение международного аудита финансовой деятельности Концерна с привлечением международных экспертов он назвал главной задачей на ближайшую перспективу.

Аукцион по отбору компании, которая будет осуществлять комплексный финансовый аудит «Укроборонпрома» и предприятий, состоялся 5 сентября 2019 на электронной платформе ProZorro.

Напомним, в апреле пятый президент Петр Порошенко заявлял о запуске международного аудита государственного концерна «Укроборонпром».
ForUm

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