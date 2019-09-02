Об этом он написал в Facebook, сообщает Громадське.

«Ни один Марш равенства в Харькове не проходил спокойно. Газовые баллончики, схватки участников марша с его противниками, противников с полицией, травмированные — обязательные атрибуты этого мероприятия», — написал он.

По его мнению, о потенциальных конфликтах во время марша свидетельствует петиция за его запрет на сайте Харьковского горсовета, которую подписало 5837 человек.

Также мэр Харькова отметил, что опасается провокаций из-за близости зоны проведения операции Объединенных сил.

В то же время, Кернес не уточнил, что именно имеется в виду под «ограничением» — запрет проведения Марша равенства, или организационные изменения.

Напоминаем, организаторы «ХарьковПрайда» планировали, что в течение 9-15 сентября пройдет «Pride Week». Недавно в Одессе проходил ЛГБТ-марш.