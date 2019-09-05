Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую выездную проверку телеканала ZIK (ТРК «МОСТ ТВ») в связи с отсутствием вещания.

Это решение поддержали все шесть членов Нацсовета, присутствующие на заседании 5 сентября, сообщает Укринформ.

«Мониторингом Национального совета зафиксировано отсутствие спутникового вещания этого телеканала по параметрам, указанным в его лицензии. Все телеканалы обязаны выполнять требования законодательства, условия лицензии. Поэтому мы обязаны провести внеплановую проверку телеканала ZIK», - пояснил член Нацсовета Сергей Костинский.

По результатам мониторинга спутникового вещания, от 27 августа 2019 года регулятор зафиксировал отсутствие речи ZIKа по параметрам, указанным в лицензии. Это является признаком нарушения требований закона «О телевидении и радиовещании».

Кроме того, регулятор удовлетворил заявления двух юридических лиц ООО - ТРК «МОСТ ТВ» и ООО «Телерадиокомпания «Новые коммуникации», которые вещают под логотипами ZIK и «Z ZIK», касающиеся изменения конечного бенефициарного владельца.

В частности, в спутниковых лицензиях обеих юрлиц и лицензии на многоканальное общенациональное телевидение телесети МХ-3 телерадиокомпания «Новые коммуникации» конечным бенефициарным владельцем указан Тарас Козак.

Как сообщалось, 14 июня 2019 года народный депутат Тарас Козак (фракция «Оппозиционная платформа - За жизнь») стал новым и единоличным владельцем телевизионных вещателей телеканала ZIK - компаний «Мост ТВ» и «ТРК «Новые коммуникации». Таким образом, в активе Козака теперь три канала: «112 Украина», NewsOne и ZIK, объединенных в медиахолдинг «Новости».