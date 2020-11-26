Национальный совет по телерадиовещанию назначил ООО «Телерадиокомпания «Новые коммуникации» (общенациональное многоканальное вещание, логотип «Z ZIK »), г. Львов, внеплановую невыездную проверку.

Как сообщила пресс-служба совета, основанием стала трансляция анонса телемарафона «Реванш соросятни» с высказываниями, которые имеют признаки разжигания вражды и ненависти и могут быть рассмотрены как подстрекательство к определенным отрицательным действиям насильственного характера и вызывают ощущение неприязни, вражды к определенной категории людей или к отдельным представителям этих категорий.

Анонс телемарафона зафиксирован мониторингом регуляторного органа 11.11.2020 (в 23.47) и 12.11.2020 (в 09.43, 11.52 и 12.37) хронометражем 2:33.

«Распространяемые в анонсе лексемы имеют признаки скрытого призыва зрителя к разжиганию вражды по отношению к неопределенной социальной категории «соросята» и лиц по признакам их принадлежности к гражданству США (частных и должностных лиц) по которым телерадиокомпания формирует поведение адресата речи, используя методы речевого манипулирования сознанием, влияния на психику зрителя. Она формирует у зрителя желание действовать или ощущение необходимости действий против указанных категорий и лиц по признакам принадлежности к этим категориям, разжигая в них чувство ненависти из-за того, что, по мнению руководства телерадиокомпании, именно они виновны в трагедиях украинского народа с 2014 года», - говорится в сообщении.

Проверка будет проведена в период с 14 по 29 декабря.