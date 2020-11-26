также в разделеОбщество
26 ноября. Картина дня 10
Украинцы пытались ввезти из Турции в нижнем белье бриллианты на 15 млн 17
Экс-беркутовец Маринченко хочет через суд восстановиться в полиции 8
МВД передал Музею Голодомора первые рассекреченные документы 8
«1+1 media» закрывает «Телекритику» 13
Инфекционист назвала бессимптомных больных двигателями эпидемии 15
СБУ разоблачила многомиллионную схему при закупке компьютеров для школ 13
НАБУ просит разрешения на задержание судей ОАСК 33
Суд открыл дело по иску «Батькивщины» к НАПК из-за приостановки госфинансирования 19
В Украину не пустили сотрудника российских пропагандистов 16
Больницы УЗ просят денег, чтобы начать прием больных COVID-19 8
После перехода образования на «удаленку» возросло число нарушений закона о языке 17
В МПСС опровергли информацию о тонущем под Одессой буксире 13
ООН: Из-за вырубки леса Карпатский регион находится в опасности 12
Журналист рассказал, как прокуратура «крышует» свои незаконные действия 29
В Запорожье чиновники НААН присвоили 20 миллионов 14
Аваков призвал как можно скорее ввести локдаун 47
РФ отправила в ОРДЛО 100-й «гумконвой» 23

Национальный совет по телерадиовещанию назначил ООО «Телерадиокомпания «Новые коммуникации» (общенациональное многоканальное вещание, логотип «Z ZIK »), г. Львов, внеплановую невыездную проверку.

Как сообщила пресс-служба совета, основанием стала трансляция анонса телемарафона «Реванш соросятни» с высказываниями, которые имеют признаки разжигания вражды и ненависти и могут быть рассмотрены как подстрекательство к определенным отрицательным действиям насильственного характера и вызывают ощущение неприязни, вражды к определенной категории людей или к отдельным представителям этих категорий.

Анонс телемарафона зафиксирован мониторингом регуляторного органа 11.11.2020 (в 23.47) и 12.11.2020 (в 09.43, 11.52 и 12.37) хронометражем 2:33.

«Распространяемые в анонсе лексемы имеют признаки скрытого призыва зрителя к разжиганию вражды по отношению к неопределенной социальной категории «соросята» и лиц по признакам их принадлежности к гражданству США (частных и должностных лиц) по которым телерадиокомпания формирует поведение адресата речи, используя методы речевого манипулирования сознанием, влияния на психику зрителя. Она формирует у зрителя желание действовать или ощущение необходимости действий против указанных категорий и лиц по признакам принадлежности к этим категориям, разжигая в них чувство ненависти из-за того, что, по мнению руководства телерадиокомпании, именно они виновны в трагедиях украинского народа с 2014 года», - говорится в сообщении.

Проверка будет проведена в период с 14 по 29 декабря.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги